A Seleção Brasileira venceu o Peru por 1 a 0, com um gol de Marquinhos aos 44 minutos do segundo tempo. Com a vitória em Lima, garantiu mais três pontos nas Eliminatórias para a Copa de 2026 e, ao mesmo tempo, mostrou sua "cara" para os torcedores. Isso foi o que o zagueiro artilheiro da noite declarou na saída do gramado.