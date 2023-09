Com as vitórias sobre Bolívia e Peru, nos dois primeiros jogos da Amarelinha pelas Eliminatórias da Copa de 2026, o Brasil voltará a campo em outubro, quando enfrentará a Venezuela, na Arena Pantanal, no dia 12. No dia 17, a Seleção Brasileira vai até o Uruguai para encarar a Celeste. Antes do fim do ano, o Brasil ainda terá pela frente os jogos contra Colômbia e Argentina, ambos em novembro.