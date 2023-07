Em 2016, Lelê deu início a sua carreira no Corinthians, onde conta com 70 vitórias, 18 empates e apenas 9 derrotas. Teve seu auge no clube em 2017, quando foi fundamental para o título da Libertadores, defendendo dois pênaltis na disputa contra o Colo-Colo. A goleira conquistou diversas taças com o clube, como dois Brasileirões, duas Libertadores, dois Paulistas e uma Copa do Brasil. A carioca defendeu o Benfica por uma temporada, mas logo voltou para o Corinthians.