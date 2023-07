Aos 30 anos, Andressa Alves vai disputar sua terceira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. A paulista comemorou muito sua convocação e é uma das grandes esperanças do Brasil neste Mundial. As brasileiras farão sua estreia na competição no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), contra o Panamá, pela primeira rodada do Grupo F, que também é composto por França e Jamaica.