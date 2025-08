Mauro Cezar é sincero sobre convocação de Neymar por Ancelotti para Seleção

Mauro Cezar falou, em programa da "Jovem Pan Esportes", sobre a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira de Ancelotti. O comentarista comentou a vitória do Santos sobre o Juventude e diminuiu as expectativas sobre o camisa 10. Para Mauro, a atuação do jogador não deveria ser o suficiente para ele ser chamado pelo italiano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Se todo mundo que fizer uma partida razoável contra o Juventude for convocado, o Carlo Ancelotti vai convocar 150 pra Seleção. Eu acho uma tremenda forçada de barra essa história de Neymar na Seleção Brasileira. Ele tem alguns momentos, como no gol contra o Flamengo, fez dois gols ontem — não fazia dois gols há muito tempo, desde uma goleada lá no PSG, num passado remoto. Então não faz sentido falar do Neymar na Seleção - disse Mauro, que seguiu:

- O Neymar tá jogando num nível muito abaixo do que já jogou. Agora, se ele acha que não tem que provar nada a ninguém, é uma questão da cabeça dele. Se ele acha que tem que provar ou não, eu não sei o que o técnico da Seleção pensa sobre isso. Imagino que ele vai montar um time pra competir, não pra ter grife ou coisa parecida. Esse oba-oba é desnecessário.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Há 6 meses, Neymar reestreava na Vila Belmiro: o que mudou no Santos?

Neymar em Santos x Juventude; Ancelotti de olho?

Neymar foi decisivo na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na última segunda-feira (4), pela 18ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 marcou dois e mostrou que está no caminho para alcançar a melhor forma física.

O fator decisivo do atacante no confronto do Brasileirão rodou o mundo. Diversos torcedores e portais da Europa comentaram sobre a atual fase do atleta. O destaque dos comentários foram o fato do atacante ter voltado a ter uma sequência de cinco jogos seguidos, algo que não acontecia há mais de um ano, e ter apresentando o "molho" de quando estava no auge da carreira.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Santos somou 18 pontos, assumiu a 15ª colocação do Brasileirão e, assim, deixou a tão temida zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juventude caiu para a 19ª colocação do campeonato nacional.

Neymar vibra após Santos marcar sobre o Juventude (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)