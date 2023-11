O primeiro gol do atacante pelos Hornets aconteceu em setembro do mesmo ano, em uma vitória sobre o Luton Town pelo placar mínimo. Na temporada 2020-21, o brasileiro fez parte da jornada na Championship, subiu com a equipe para a primeira divisão e chegou a balançar as redes contra o Manchester United, em goleada por 4 a 1. Porém, a permanência na elite não foi possível, caindo novamente para a segunda classe inglesa.