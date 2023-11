No último confronto entre postulantes ao "caneco", o Red Bull Bragantino saiu em vantagem logo aos três minutos com Thiago Borbas, mas o Botafogo virou o placar ainda no primeiro tempo, em um intervalo de apenas dois minutos (Victor Sá e Eduardo). No entanto, no apagar das luzes, o uruguaio Borbas anotou seu segundo na partida e deu números finais ao jogo.