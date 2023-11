CHELSEA 4x4 MANCHESTER CITY: LEI DO EX, GOL BRASILEIRO E MUITAS REVIRAVOLTAS

O principal jogo da 12ª rodada do Campeonato Inglês levantou grandes expectativas, e todas foram atendidas. No Stamford Bridge, Blues e Citizens empataram em 4 a 4, em jogo aberto e com direito a uma série de viradas. Haaland, de pênalti, abriu o placar para os visitantes; Thiago Silva marcou de cabeça e Sterling virou, mas Akanji empatou ainda na primeira etapa. O centroavante norueguês voltou a balançar as redes na segunda etapa, mas Nico Jackson deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Rodri marcou de fora da área e parecia dar números finais ao confronto, mas Cole Palmer, através da infalível Lei do Ex, marcou em pênalti sofrido por Broja e igualou o dérbi.