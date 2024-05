Quem é Éderson, meia convocado por Dorival para a Seleção Brasileira na Copa América?

Éderson é um dos principais nomes da Atalanta, que está na final da Liga Europa (SYLVAIN THOMAS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Com mais três vagas abertas para a Copa América, Dorival Júnior surpreendeu ao convocar o meia Éderson, da Atalanta. Aos 24 anos, o atleta recebe sua primeira chance na Seleção Brasileira.

Revelado pelo Desportivo Brasil, o volante foi contratado pelo Cruzeiro e foi um dos poucos destaques do clube em 2019, em que a Raposa foi rebaixada. Os bons desempenhos lhe renderam uma contratação ao Corinthians, que seguia na elite do futebol nacional.

No Timão, Éderson teve um bom início de temporada, tendo sido até decisivo nas fases finais do Paulistão. No entanto, o meia perdeu espaço no decorrer do Brasileirão, principalmente após a saída do técnico Tiago Nunes.

Com isso, o atleta foi emprestado para o Fortaleza em 2021, onde conseguiu reencontrar o bom futebol. No Ceará, o jogador foi uma das peças chaves da equipe de Vojvoda para o Tricolor alcançar a 4ª colocação no Brasileirão (melhor campanha na história) e a semifinal da Copa do Brasil.

Nessa temporada, Éderson provou-se um meio-campista moderno, atuando de área a área e chamou a atenção de clubes europeus. Com isso, o atleta se transferiu para a Salernitana, da Itália. E posteriormente foi contratado pela Atalanta.

Éderson fez sua segunda temporada pela Atalanta (Isabella BONOTTO / AFP)

Em sua segunda temporada na equipe de Bérgamo, o camisa 13 viveu seu ano mais artilheiro com seis gols marcados. O atleta foi vice-campeão da Copa da Itália e contribuiu para classificar o time dirigido por Gasperini para a Champions League. E ainda pode vencer a Liga Europa.

O jovem vive sua melhor fase na carreira e entra em um grupo experiente para viver sua primeira experiência com a Seleção Brasileira. E nos amistosos contra México e Estados Unidos, o meia pode ter a chance de esbanjar sua qualidade para todo o país.