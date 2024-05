Com surpresas, Dorival fecha lista da Seleção Brasileira para Copa América

Dorival disputará sua primeira competição oficial à frente da Seleção Brasileira (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Dorival Junior convocou neste domingo (19), mais três jogadores que irão disputar a Copa América no próximo mês pela Seleção Brasileira. Após a CONMEBOL aumentar o limite de 23 para 26 atletas, o zagueiro Bremer (Juventus), o atacante Pepê (Porto) e o meia Éderson (Atalanta) foram chamados para defender o Brasil. O goleiro Rafael, do São Paulo, também foi inscrito no lugar do Ederson, do Manchester City (lesionado).

A Seleção Brasileira fará dois amistosos antes do início da Copa América. O primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Kyle Field, em College Station, no Texas. Já o segundo será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

O Brasil vai estreiar na competição contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai também estão no grupo do Brasil.

Éderson é um dos destaques na temporada da Atalanta (Divulgação / Atalanta)

Veja a lista de convocados:



GOLEIROS

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool (ING)

Rafael - São Paulo

LATERAIS

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto (POR)

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG (FRA)

Eder Militão - Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Bremer - Juventus (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira - Fulham (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

ATACANTES

Pepê - Porto (POR)

Endrick - Palmeiras

Evanilson - Porto (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Savinho - Girona (ESP)

Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)