Arthur Elias é melhor técnico brasileiro. Desde 2016, ele comanda o clube mais vitorioso do país, o Corinthians. Mas sua trajetória no futebol feminino começou bem antes, em 2006, quando tinha apenas 24 anos. O treinador, hoje com 42 anos, já comandou Nacional e Centro Olímpico, até assumir o Audax, em uma parceria que reativou a modalidade no Timão.