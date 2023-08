Pia Sundhage foi desligada do comando da Seleção Brasileira Feminina na tarde desta quarta-feira (30). A técnica estava sob pressão desde a convocação para Copa do Mundo, quando bancou suas convicções e cortou nomes experientes da lista - como ocorreu com Cristiane, por exemplo. Para web, essa foi, inclusive, uma das principais razões para sua demissão do cargo. Além, é claro, do desempenho frustrante no Mundial.