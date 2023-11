Antes do amistoso do Brasil contra Guiné, em junho deste ano, Richarlison afirmou que era o dono da camisa 9. Segundo o atacante do Tottenham, a boa Copa do Mundo que fez justificaria sua posição. No entanto, atuações ruins em sequência - tanto por clube quanto pela Seleção - fizeram com que o "Pombo" perdesse moral e ficasse de fora até da lista de Fernando Diniz em novembro.