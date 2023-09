O último gol marcado pelo camisa 9 com a camisa do Brasil aconteceu na vitória por 4 a 1 contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O sentimento ruim do próprio jogador pela má fase veio à tona no jogo diante da Bolívia, na sexta (8), quando o atacante chorou no banco de reservas logo após ser substituído.