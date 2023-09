A seleção da Alemanha busca um novo técnico para substituir Hansi Flick, demitido após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Japão nesta Data-Fifa. Um dos nomes mais cotados, de acordo com a imprensa local, é o de Jürgen Klopp, comandante do Liverpool. No entanto, o empresário do treinador rapidamente respondeu ao interesse da seleção tetracampeã do mundo de forma negativa, rechaçando qualquer interesse.