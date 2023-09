Sem marcar pela Seleção Brasileira desde as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, em dezembro do ano passado, o atacante Richarlison chorou no banco de reservas após ser substituído no segundo tempo da vitória da Amarelinha por 5 a 1, pela primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para o próximo Mundial, que será disputado em 2026, no Canadá, Estados Unidos e México.