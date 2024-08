Presente em todas as convocações da Seleção em 2024, Beraldo projeta duelos das Eliminatórias

Foto: Léo Sguaçabia







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 20:30 • São Paulo (SP)

O técnico Dorival Junior anunciou, nesta sexta-feira (23), a lista de 23 convocados para os jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, que acontecerão nos dias 6 e 10 de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entre os homens de confiança do treinador está Lucas Beraldo, zagueiro do PSG.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atleta de 20 anos esteve presente em todas as convocações desde que Dorival assumiu o cargo, em janeiro deste ano. Em março, fez sua estreia com a camisa da Seleção, atuando por 90 minutos na vitória sobre a Inglaterra, em Wembley. Dias depois, no Santiago Bernabéu, em Madri, Beraldo esteve novamente em campo como titular no empate brasileiro contra a Espanha, que se sagraria campeã europeia e olímpica nos meses seguintes. Em junho, foi um dos 26 chamados por Dorival para a Copa América, disputada nos Estados Unidos.

- O Dorival me conhece bem e acompanha meu trabalho desde o São Paulo, onde pudemos ser campeões juntos ano passado. Ele me ajudou muito a crescer como atleta e me sinto sempre bastante motivado para retribuir a confiança que ele tem em mim para representar o Brasil - disse Beraldo, que projeta uma reação da Seleção.

➡️ Convocação da Seleção e pressão sobre arbitragem agitam CBF nesta sexta

- Não tivemos o melhor início em termos de pontuação, mas ainda temos muitos jogos. Sabemos que serão dois confrontos diretos nesse momento e queremos sair dessa Data FIFA em uma posição melhor do que entramos - afirmou o zagueiro.

Além do passado vencedor com Dorival, Beraldo conta com outro trunfo para contribuir com a Seleção: a parceria com Marquinhos, seu companheiro de clube na França.

- O Marquinhos é uma referência na posição, um dos melhores do mundo, e desde meu primeiro dia no PSG, me ajudou muito, dentro e fora do campo. Desenvolvemos uma sintonia e um entrosamento muito bons, e acho que isso sempre pode ser benéfico para a Seleção, caso o professor Dorival opte por nós - completou Beraldo.

Contratado pelo PSG junto ao São Paulo por 20 milhões de euros em janeiro, Beraldo protagonizou a negociação mais cara da história do futebol brasileiro em sua posição. Em apenas oito meses, o jogador já soma 25 jogos, dois gols e três títulos pelo PSG: a Supercopa da França, a Copa da França e o Campeonato Francês. De quebra, Beraldo ajudou o clube parisiense a chegar às semifinais da última ChampionsLeague. Agora, após disputar a Copa América, o desafio é colaborar com o ciclo da Seleção, atual 6ª colocada nas Eliminatórias, para a próxima Copa do Mundo.