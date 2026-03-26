Veja gols em Brasil x França: Mbappé e Ekitike marcam e Bremer diminui
Equipes se enfrentam em amistoso nos Estados Unidos
A França abriu o palcar no amistoso contra o Brasil, nesta quinta-feira (26), em Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. Aos 31 minutos, o atacante Mbappé foi o responsável por balançar as redes do Gillette Stadium.
➡️ Romário é sincero ao falar sobre Neymar na Seleção: 'Talvez não tenha'
O lance aconteceu em um ataque veloz da equipe francesa. Após um erro na saída de bola do Brasil, Dembelé acertou um lançamento na medida para o camisa 10, que livre e com categoria tocou por cima do goleiro Éderson. Veja o lance abaixo:
No início do segundo tempo, o zagueiro Upamecano foi expulso pelo lado francês após impedir um chance clara de gol do Brasil. Mesmo com um a menos, quem voltou a balançar as redes foi a França.
Desta vez, em um contra-ataque fulminante, Ekitike ampliou a vantagem da seleção francesa. Olise foi o responsável por conduzir a jogada e tocar para o atacante, que de frente para Éderson, o encobriu. Veja abaixo:
Com dois gols atrás do placar, o Brasil se lançou ao ataque em busca de diminuir a desvantagem. As investidas deram certo aos 77 minutos, após um cruzamento, o zagueiro brasileiro apareceu para marcar. Veja o lance abaixo:
🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Texto por: Márcio Dolzan
Carlo Ancelotti cumpriu o que dissera na véspera e escalou o Brasil com quatro jogadores de frente diante da França. Mas, ao longo do primeiro tempo, o quarteto formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha não conseguiu acertar um único chute na meta de Maignan, ainda que as oportunidades tenham surgido.
E não foram poucas: Martinelli, Matheus Cunha e até o volante Casemiro conseguiram finalizar, sempre em chutes de fora da área, sempre para o lado ou para cima do gol. No primeiro tempo, o Brasil chutou cinco vezes, todas para fora.
Do outro lado, a França tinha mais volume de jogo, mas não necessariamente domínio. Wesley foi incansável na marcação e ofereceu pouco espaço para o avanço francês pela esquerda. Na outra ala, Léo Pereira e Douglas Santos faziam o que podiam para tentar parar Mbappé. E a dupla teve relativo sucesso até os 31 minutos, quando o craque francês recebeu lançamento de Dembélé, deixou o dois brasileiros para trás na velocidade e tocou por cobertura na saída de Ederson, abrindo o marcador.
Ancelotti voltou com uma mudança para o segundo tempo. Raphinha sentiu a coxa direita e deu lugar para Luiz Henrique. E o ex-atacante do Botafogo deu novo ritmo na ponta. O Brasil começou pressionando a França pela direita, e foi naquele setor que Wesley ia invadindo a área quando foi derrubado por Upamecano, que acabou expulso logo aos 9 minutos.
Mas, nos 20 minutos que se seguiram, o Brasil não conseguiu se valer da superioridade numérica —porque faltou à Seleção eficiência ofensiva, algo que sobrou na França. Aos 19, o time de Deschamps arrancou em contragolpe e Ekitiké, também por cobertura, ampliou para 2 a 0.
A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças. Danilo, Ibãnez, Igor Thiago e João Pedro foram chamados, e o Brasil passou a ocupar o campo de ataque. A Seleção conseguiu chegar ao seu gol aos 33, com Bremer, e nos acréscimos quase chegou ao empate com Vini Jr. Mas ficou nisso.
