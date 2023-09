Na noite da terça-feira (12), a Seleção Venezuelana recebe o Paraguai no estádio Monumental de Maturín pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Os donos da casa tentam se recuperar após a derrota para a Colômbia por 1 a 0, já os visitantes tentam melhorar o desempenho depois do empate em 0 a 0 com o Peru.