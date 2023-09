Diante da Bolívia, no dia 8 de setembro de 2023, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, Neymar aproveitou bola sobrada na área para estufar as redes e, assim, alcançar o primeiro lugar quando o assunto é artilharia na seleção do Brasil, com 78 gols. No mesmo duelo, Neymar fez o gol de 79º gol.