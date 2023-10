Pela primeira vez em nove meses preso, Daniel Alves considera se declarar culpado na acusação de estupro. O jogador, detido desde o dia 20 de janeiro, contou cinco versões diferentes do caso, que aconteceu na noite do dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona. Segundo o jornal espanhol "Mundo Desportivo", essa é uma nova estratégia da defesa que, ao admitir o crime, irá tentar reduzir a pena do brasileiro.