Fora de Campo

Internautas pedem Breno Bidon na Seleção após lesão de medalhão de Ancelotti

Volante brasileiro tem lesão muscular na coxa

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
09:30
Joia do Terrão, Bidon foi o craque da Copinha 2024 (Foto: Divulgação)
Joia do Terrão, Bidon foi o craque da Copinha 2024 (Foto: Divulgação)
Teria chegado a hora de Breno Bidon receber sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti? Torcedores do Corinthians pedem mais do que nunca a convocação da joia, após um dos homens de confiança do italiano sofrer uma lesão, a 4 meses da Copa do Mundo.

O volante Bruno Guimarães, peça fundamental na seleção brasileira de Carlo Ancelotti, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e por isso ficará afastado dos gramados. A contusão, sofrida durante partida pelo Newcastle, deve impedir sua participação nos amistosos contra França e Croácia em março, últimos compromissos do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo.

➡️ Bruno Guimarães deve desfalcar a Seleção de Ancelotti em últimos jogos antes da Copa

Breno Bidon fala sobre a Seleção Brasileira: 'Sonho todo dia'

O volante Breno Bidon, de apenas 20 anos, celebrou o título da Supercopa contra o Corinthians, e revelou seu sonho em atuar pela Seleção Brasileira.

– Sonho de moleque jogar pela Seleção Brasileira. Pude ser campeão pela Seleção sub-20, já foi um orgulho imenso vestir a camisa do Brasil. Sonho todo dia com Seleção, mas tenho que trabalhar, o nível é muito alto. Tenho que continuar trabalhando para que um dia isso possa acontecer. Sempre trabalho pensando em seleção – completou.

Joia do Terrão, Breno foi o craque da Copinha 2024

Breno Bidon foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, destacando-se pela liderança e qualidade técnica ao comandar o Corinthians na competição. O jovem talento demonstrou habilidade em momentos decisivos, sendo um dos pilares para o bom desempenho do time paulista. Sua capacidade de adaptação e leitura de jogo chamou a atenção, despertando o interesse do clube em acelerar sua transição para o elenco principal.

Breno Bidon do Corinthians, durante partida entre CORINTHIANS X VASCO,
Breno Bidon é um dos maiores destques do Corinthians na temporada (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

