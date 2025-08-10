Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, detalhou as contas e explicou o déficit financeiro que o Tricolor apresentou no último balancete divulgado.

Até maio, segundo o documento, o Tricolor gastou R$ 36 milhões a mais do que era esperado no futebol masculino profissional. Mesmo assim, ficou acima do que era orçado. Belmonte explicou o que aconteceu e mostrou quais seriam os planos do clube para conseguir equilibrar as contas.

O diretor explicou que o time sofreu um corte salarial de 8 milhões de reais até o momento. Isto é, pouco mais de um milhão por mês.

- Quando o orçamento é feito, você parte de algumas premissas. Às vezes essas premissas não são cumpridas de cara. Vou dar um exemplo. Ao final do ano terminava o contrato do Rafinha e do Luiz Gustavo, ao final do ano passado. Do ponto de vista orçamentário, são dois salários saindo, porque termina o contrato. Quando você renova com o Luiz, do ponto de vista do orçamento você aumentou um salário. Do ponto de vista da realidade, você diminuiu um salário porque você manteve o Luiz e tirou o Rafinha. Nós temos que dar superávit no ano - disse.

Além disso, o São Paulo não atingiu duas metas esportivas para o ano: no Paulista, a expectativa era chegar na final. Na Copa do Brasil, até as quartas. Agora, o Tricolor tem um desafio: a meta na Libertadores também são as quartas, enquanto no Brasileiro é terminar no G6. Isso foi citado pelo dirigente.

- Para compensar essas distorções orçamentárias, nós temos que vender mais atletas. Nós não passamos, estava no orçamento às quartas de final da Copa do Brasil. Preciso compensar isso? Como? Tendo um resultado melhor no Brasileiro, avançando em outras fases da Libertadores ou vendendo atleta ou tendo mais bilheteria - trouxe o diretor.

Belmonte disse que São Paulo deve vender jogadores

O São Paulo está encaminhando a saída de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador não deve ser a única negociação do Tricolor até o final do ano. Para equilibrar os cofres e as contas, o Tricolor já sabe que terá que vender mais jogadores. Isso também foi debatido por Belmonte após o jogo contra o Vitória.

- Não existe outra alternativa. A questão dos valores é ampla: é o mercado que dita. É preciso receber propostas e, a partir delas, avaliar se vale a pena ou não concretizar a venda de atletas - completou.