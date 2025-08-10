São Paulo lucra valor milionário com ida de Tuta a time do Catar

O São Paulo lucrará cerca de R$ 3 milhões com a ida do zagueiro Tuta ao Al-Duhail, time do Catar. Este valor se deve ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

Ou seja, mesmo que os jogadores não tenham mais vínculo com o Tricolor, pelo fator de time formador, o time tem direito a uma certa porcentagem. Tendo em vista o momento financeiro do clube, o São Paulo observa esses negócios com atenção.

Tuta foi revelado em Cotia e defendeu a camisa da equipe do Sub-15 ao Sub-20. Sem estrear pelo profissional, foi transferido em 2019 para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Nos últimos dias, fechou acordo com o Al-Duhail, do Catar. Na época, o São Paulo fechou um acordo de 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões na época).

Nesta temporada, Tuta não foi a única Cria de Cotia a render valores ao São Paulo. Casos como Perri, Marquinhos, Emerson Royal e Vitinho renderam cerca de R$ 4,5 milhões. O Tricolor ainda monitora situações como Beraldo e Antony.

São Paulo observa detalhes no mercado

Além dos mecanismo de solidariedade, o São Paulo observa os detalhes do mercado com muita atenção. O São Paulo está encaminhando a saída de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador não deve ser a única negociação do Tricolor até o final do ano. Para equilibrar os cofres e as contas, o Tricolor já sabe que terá que vender mais jogadores. Isso também foi debatido por Belmonte após o jogo contra o Vitória.

- Não existe outra alternativa. A questão dos valores é ampla: é o mercado que dita. É preciso receber propostas e, a partir delas, avaliar se vale a pena ou não concretizar a venda de atletas - completou.