- Não tenho tabu em falar de 1998, mas a conversa com o Roberto Carlos era fundamental, porque ele estava no quarto comigo, como esteve a carreira inteira. E no momento da convulsão foi o primeiro a chamar um médico. Queria tirar dele, não contando, porque em dado momento eu perco a consciência e me recordo quando acordo. Ficou bem bacana a conversa com ele. Eu esclareço de forma natural, sem tabu o ocorrido. Foi a ideia - comentou Ronaldo no documentário.