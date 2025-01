Morte de Zagallo completa 1 ano; relembre trajetória do Velho Lobo

Há exatamente um ano, em 5 de janeiro de 2024, morria Mário Jorge Lobo Zagallo, única pessoa no planeta a ter participado de quatro conquistas de Copa do Mundo. Campeão em 1958 e 1962 como jogador, em 1970 como técnico e em 1994 como coordenador da Seleção Brasileira, Zagallo tinha verdadeira paixão pela “Amarelinha”, termo preferido por ele para se referir à equipe nacional.

Nascido em Alagoas em 9 de agosto de 1931, Zagallo se mudou ainda criança ao Rio de Janeiro e começou a jogar bola em praças da Zona Norte da cidade. Aos 17 anos, em 1948, estreou no futebol profissional pelo América. Uma década depois, o habilidoso ponta-esquerda era titular do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Na Copa do Mundo de 1958, disputada na Suécia, Zagallo marcou um dos gols da vitória do Brasil por 5 a 2 sobre os donos da casa na decisão do Mundial. Abnegado em campo, ganhou o apelido de “Formiguinha” naquela equipe treinada por Vicente Feola.

Já como atacante do Botafogo, o Velho Lobo esteve também na Copa do Mundo de 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato no Chile.

Mas foi como treinador que Zagallo começou a ganhar status de lenda do futebol brasileiro. Assumiu o cargo na Seleção Brasileira a apenas 73 dias do início da Copa do Mundo de 1970, que seria disputada no México. Reuniu craques como Tostão, Rivellino, Pelé e Jairzinho, colocou todos para jogar juntos e o Brasil foi tricampeão mundial com um time que, até hoje, é apontados por muitos como o melhor de todos os tempos.

Foi naquela Copa de 1970 que Zagallo começou uma parceria com Carlos Alberto Parreira que duraria até o fim da carreira. À época, Parreira era preparador-físico da Seleção, mas 24 anos depois era o técnico do Tetra; e o Velho Lobo, por sua vez, o coordenador da campanha vitoriosa no Mundial dos Estados Unidos. Os dois ainda estiveram juntos na Copa de 2006, na Alemanha, que o Brasil acabou eliminado pela França nas quartas de final.

Zagallo foi velado ao lado dos troféus da Copa do Mundo

O trabalho como coordenador da Seleção Brasileira em 2006 foi o último de Zagallo. O Velho Lobo se aposentou como profissional da bola naquele ano, mas nunca se afastou completamente do futebol. Com frequência, era convidado para dar palestras à Seleção ou para participar de discussões na CBF.

Nos últimos anos de vida, Mário Jorge Lobo Zagallo encarou diversas idas e vindas a hospitais, mas sempre manteve a lucidez — e o amor pela Amarelinha. Ele morreu às 23h40 de sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, aos 92 anos, por falência múltipla dos órgãos.

Como última homenagem, Zagallo foi velado no Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio. Lá estão expostos os cinco troféus conquistados pelo Brasil na Copa — quatro dos quais com participação dele — e uma estátua, em tamanho, do tetracampeão.

O corpo de Zagallo está sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.