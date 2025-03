Seleção Brasileira acumula públicos recordes, e Mané Garrincha ganha espaço

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (20) para enfrentar a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Mané Garrincha. A promessa é de arena esgotada, dado que cerca de 70 mil ingressos foram vendidos para o confronto, seguindo a boa média apresentada pelo Brasil como mandante, mesmo diante dos maus resultados e um quinto lugar na classificação.

Somente em 2024, pelas Eliminatórias, 138.564 torcedores acompanharam os três jogos que a Canarinho realizou em casa - uma média de 46 mil por partida. O confronto contra o Equador, no Couto Pereira, em setembro, representou o recorde de público do estádio no ano.

Além disso, da última vez que esteve em Brasília, também no Mané Garrincha, em outubro de 2024, a Seleção bateu recordes ao levar 60.139 torcedores para o confronto contra o Peru. De acordo com especialistas, atuar na capital do país pode trazer benefícios para a relação entre a torcida e a equipe comandada por Dorival Júnior.

O aumento de público faz parte de uma estratégia adotada pela CBF para estimular a presença de torcedores em jogos do Brasil. Dentre os 70 mil ingressos disponíveis para a partida contra a Colômbia, nesta semana, 23,5 mil foram tickets sociais, que possuem preço reduzido, a partir de R$ 90, além da doação de dois quilos de alimento não perecível na entrada.

— O Brasil precisa mudar este clima e, para isso, não há nada melhor do que conquistar vitórias. É fundamental voltar a trazer todos os tipos de torcedores para os jogos que serão disputados em casa. É essa torcida que dará apoio nas campanhas mais importantes, como na Copa do Mundo, por exemplo — comenta Renê Salviano, CEO da Agência Heatmap e especialista em marketing esportivo.

O plano da entidade também é diversificar os locais aonde as partidas são disputadas. Desde o início das atuais Eliminatórias, seis cidades em diferentes estados já foram escolhidas para receber a Seleção Brasileira, seguindo a linha de trazer o apoio de várias regiões, são elas: Cuiabá, Belém, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Salvador.

— Na preparação para um torneio tão importante como a Copa do Mundo, é de grande importância que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aproxime os atletas e a comissão dos torcedores brasileiros. A realização de ações e a escolha estratégica dos locais das partidas são formas de unir o povo com aqueles que irão representar a nossa nação na próxima edição do Mundial — analisa Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

E a demanda de público para o duelo não veio só por parte dos brasileiros. Para a partida contra a Colômbia, a Absolut Sport, agência oficial da Conmebol, realizou a venda de pacotes para os torcedores. Um grupo de 30 brasileiros adquiriu um produto com ingresso, hospedagem, transfer e uma experiência, neste caso, um almoço pré-jogo. Além disso, outros 85 colombianos compraram o serviço com ingresso e transfer para acompanhar o duelo no Mané Garrincha.

— Os jogos da Seleção Brasileira são uma excelente oportunidade para promover experiências marcantes e interculturais. É um grande orgulho para nós sermos escolhidos por torcedores de várias nacionalidades, como colombianos e brasileiros. Situações como esta demonstram que a nossa bagagem em jogos e competições internacionais, pautada pelo conforto e pela segurança, é vista como um diferencial para o público — comenta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.

