Médico da Seleção Brasileira avaliou Neymar antes de voltar aos gramados

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 11:05 • Redação do Lance!

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, esteve in loco para avaliar Neymar antes do retorno do jogador ao futebol, pelo Al Hilal, nessa segunda-feira (21). Fora desde o dia 17 de outubro de 2023, o camisa 10 retornou aos gramados de forma oficial na vitória sobre o Al Ain por 5 a 4, na terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

Lasmar foi o médico que liderou a cirurgia para correção do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atleta - e de outras lesões adjacentes, como a do menisco. Ele fez consultas periódicas com Neymar, e viajou para dar um olhar final antes da concretização do retorno aos jogos, pouco mais de um ano após a lesão.

Com a confirmação de que o atacante está totalmente apto a jogar, a expectativa agora recai para a próxima convocação da Seleção Brasileira.

O técnico do Brasil, Dorival Júnior, tem até o próximo dia 27 para encaminhar à Fifa a pré-lista de convocados para os dois últimos jogos das Eliminatórias deste ano, diante de Venezuela, fora de casa, e Uruguai, em Salvador. Os jogos estão marcados para os dias 14 e 19 do próximo mês, respectivamente.

Desde que assumiu a Seleção, no início do ano, Dorival declarou em mais de uma ocasião que conta com Neymar para ajudar o ataque da equipe. O jogador, de 32 anos, já marcou 79 gols nas 125 vezes em que entrou em campo pela equipe nacional e é o maior artilheiro da história da Seleção segundo a Fifa.

Lesão de Neymar

Neymar sofreu a lesão no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Agora recuperado da lesão, Neymar esteve à disposição do time de Jorge Jesus para enfrentar o Al Ain, dos Emirados Árabes. O brasileiro entrou aos 31 minutos do segundo tempo, no momento em que o Al Hilal vencia por 5 a 3, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Ásia.