Aposte em jogos do Brasil e ganhe R$10 por gols da Seleção

A nova promoção da Betsul Gol da Amarelinha, freebet na mão oferece aos fãs de futebol a oportunidade de ganhar R$10 em benefício por cada gol marcado pela Seleção Brasileira durante os jogos das Eliminatórias.

Com apostas mínimas de R$30 no pré-jogo, os apostadores podem receber o benefício independentemente do resultado final da partida. Assim, quanto mais a Seleção balançar as redes, maior será a recompensa.

No entanto, é importante ressaltar que a promoção é válida apenas para clientes cadastrados na plataforma da casa de apostas. Portanto, use o código promocional Betsul para se registrar.

➡️ Brasil x Chile: Ganhe R$5 em freebet por gol da Seleção Brasileira

➡️ Aposte na Seleção Brasileira e ganhe até R$25 em aposta grátis.

Como Funciona a promoção Gol da Amarelinha

A mecânica desta promoção é bastante direta e vantajosa para os apostadores. Para participar, você precisa fazer uma aposta simples de no mínimo R$30 em qualquer mercado pré-jogo dos confrontos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. A cada gol que a Amarelinha marcar, você recebe R$10 em benefício.

Por exemplo, se o Brasil vencer o Chile por 3 a 1, você receberá R$30 em benefícios (R$10 por cada um dos três gols). Vale destacar que gols contra a favor do Brasil também contam para o benefício, mas gols contra marcados pela Seleção não são considerados. Além disso, a odd mínima para a aposta qualificatória é de 2.00.

O valor do benefício é creditado em até 24 horas úteis após o término da partida. A promoção abrange tanto o jogo contra o Chile quanto contra a Bolívia, mas cada cliente pode participar apenas uma vez por evento.

Termos e Condições importantes da promoção

Antes de participar, é essencial compreender os principais termos e condições que regem esta oferta promocional. A transparência sobre as regras garante que você possa aproveitar o benefício adequadamente, sem surpresas desagradáveis.

Valor mínimo de aposta: R$30 em apostas simples ou cria apostas, com odd mínima de 2.00 para qualificação. Rollover obrigatório: 1x o valor do benefício, com odd mínima de 2.00 e odd mínima por seleção de 1.30 para cumprir o requisito. Prazo de validade: 2 dias contados a partir do momento em que o benefício for aplicado na conta do cliente. Exclusões: Apostas em Super Odds não são válidas para a promoção, e apostas feitas com saldo de outros benefícios não serão contabilizadas. Prêmio máximo: R$700 para apostas simples realizadas com o benefício, sem limite mínimo para apostas combinadas.

É recomendado que os apostadores consultem os termos e condições completos diretamente no site da operadora, pois existem outras regras específicas que podem afetar a participação e o uso do benefício.

Panorama dos Jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

O Brasil entra em campo para seus dois últimos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 já com a classificação garantida. A Seleção, atualmente na terceira colocação com 25 pontos, busca encerrar sua campanha em alta com duas vitórias.

O primeiro desafio será contra o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os chilenos ocupam a última posição na tabela, com apenas 10 pontos, e já estão eliminados da competição. O histórico é amplamente favorável ao Brasil, que venceu 52 dos 74 confrontos entre as equipes. Mesmo com desfalques importantes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Neymar, a Seleção é amplamente favorita.

Na sequência, o Brasil viajará para enfrentar a Bolívia em El Alto, um dos estádios com maior altitude no futebol profissional. Este fator geográfico sempre representa um desafio adicional, mas a qualidade técnica brasileira coloca a Seleção como favorita também neste confronto, apesar da Bolívia ainda nutrir esperanças remotas de classificação direta.

Como apostar nos jogos da Seleção Brasileira na Betsul?

Realizar apostas nos jogos da Seleção Brasileira é um processo simples, que pode ser feito em poucos minutos.

Assim, siga este passo a passo para participar da promoção e ter chances de receber os benefícios por cada gol marcado.

1 - Crie uma conta ou faça login no site da Betsul, garantindo que todos seus dados estejam atualizados.

2 - Realize um depósito em sua conta caso não tenha saldo disponível, lembrando que a aposta mínima para a promoção é de R$30.

3 - Navegue até a seção de futebol e localize o jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias (Brasil x Chile ou Bolívia x Brasil).

4 - Escolha um mercado pré-jogo com odd mínima de 2.00, podendo ser resultado final, total de gols, handicap ou qualquer outro mercado disponível.

5 - Confirme sua aposta de no mínimo R$30 e aguarde o jogo, torcendo para que o Brasil marque muitos gols para maximizar seu benefício.

Jogue com responsabilidade.