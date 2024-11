Neto pede convocação de Yuri Alberto e corneta medalhão da Seleção: ‘Chega’

Craque Neto pediu a convocação de Yuri Alberto na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 19:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto pediu a convocação do atacante Yuri Alberto para a Seleção Brasileira. Após o empate da equipe de Dorival Jr com a Venezuela, o apresentador do "Donos da Bola" criticou a presença de medalhões no grupo, como o zagueiro Marquinhos e o lateral Danilo.

- Sabe quem devia jogar? John ou Hugo. Convoca o Yuri Alberto, convoca o Veiga, convoca o Marlon Freitas, convoca o Luiz Henrique, convoca o Igor [Jesus]. Chega desses caras da Europa, que é tudo timinho pequeno - começou o apresentador.

- Chega de Marquinhos, chega de Danilo, chega de Wendell. Chega desses jogardorzinhos medíocres que jogam em time pequeno. Vocês acham mesmo que nós vamos ganhar a Copa do Mundo? Pela primeira vez, eu não acredito que o Brasil possa passar da primeira fase! - completou Neto.

O Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de falta de Raphinha. No início do segundo tempo, Segovia deixou tudo igual para os venezuelanos. Com o resultado, a Seleção chegou aos 17 pontos, na 3ª posição. Na terça-feira (19), a equipe de Dorival Jr encara o Uruguai, em Salvador.