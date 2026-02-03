Conteúdo Especial

Athirson avaliou o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo e as chances do meia disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance! no lançamento da Copa do Mundo de Lendas, o ex-jogador afirmou que o atleta precisava voltar para casa e que tem tempo para brigar por uma vaga na equipe de Carlo Ancelotti visando a principal competição de futebol do planeta.

- Paquetá é um craque. Um jogador que se destacou muito no início da carreira, teve um grande período, fez uma marca incrível no futebol europeu. Algumas coisas o deixaram muito tristes e era importante ele voltar a ser feliz. Como eu já tiver na minha carreira. Você voltando pra casa retornando pro seu país, próximo da sua família, ele resgatar essa alegria que estava faltando. E potencializar o talento dele pra que ele consiga ter uma nova oportunidade na Seleção. Se destacando no Flamengo, a tendência é que tenha oportunidade. Estamos na reta final pra Copa, mas ainda dá tempo.

Na sequência, Athirson afirmou ter diferenças entre o futebol praticado na Inglaterra e no Brasil, mas crê que o Flamengo dará todas as condições para Paquetá potencializar seu jogo. Além disso, o ex-lateral elogiou o fortalecimento dos clubes brasileiros no cenário sul-americano.

- A Inglaterra tem muita competitividade dos times em si, muito equilibrado. Tem diferença de um grande time pro West Ham. O West Ham não é um grande time da Premier League, mas faz bons elencos, monta bons times e faz boas campanhas. Ele está vindo pro melhor time sul-americano hoje, que tem potencial financeiro, um elenco qualificado, que ganhou praticamente tudo no ano passado e a tendência é que ele consiga potencializar o talento dele dentro de campo. É o time que todo mundo quer bater, jogar contra. O Flamengo mexeu com esse mecanismo dentro do futebol brasileiro e todos se mobilizam pra melhorar suas equipes. Você vê o Vitor Roque voltando pro Palmeiras por valores grandiosos. Isso é importante pra valorizar o nosso futebol. Nosso futebol ganhou nos últimos cinco, seis anos a Libertadores e isso mostra a potência que virou futebol brasileiro.

Lucas Paquetá fez sua reestreia oficial pelo Flamengo na decisão da Supercopa Rei, em que o Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0. O meia vive a expectativa para ser titular no duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão, na quarta-feira (4).

