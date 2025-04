Sob pressão, Ednaldo Rodrigues tem pressa para definir o novo técnico da Seleção Brasileira. Mas, como aconteceu nas outras duas vezes em que precisou escolher um treinador para a equipe nacional, o presidente da CBF tem sido evasivo. Insiste que há nomes sendo citados que “não retratam” a realidade.

continua após a publicidade

➡️Autora de gol histórico, Amanda Gutierres comemora vitória contra EUA: ‘Sensação única’

Não é novidade que o sonho antigo de Ednaldo é o italiano Carlo Ancelotti, mas o português Jorge Jesus tem sido mencionado com frequência e conta com a simpatia de alguns na CBF — ainda que a decisão final seja exclusivamente do presidente. Nesta quarta-feira (9), Ednaldo foi perguntado de forma direta sobre qual sua preferência, se Carlo Ancelotti ou Jorge Jesus. Ele sorriu e desconversou, mas revelou uma exigência:

— Eu prefiro aquele que possa ter a disponibilidade rápida, e que possa seguir aquilo que a CBF quer para um treinador da Seleção Brasileira — comentou o dirigente, logo após acompanhar o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil, acrescentando:

continua após a publicidade

— Tem que jogar de uma forma que os atletas se adequem e que possam produzir grandes partidas e tenham grandes vitórias.

O presidente da CBF insiste apenas que o novo técnico da Seleção esteja disponível já para a convocação para a próxima rodada das Eliminatórias. O Brasil joga em junho com Equador e Paraguai, e a convocação acontece na segunda quinzena de maio.

— Tem que ser em tempo de haver a convocação, não só chegar para aplicar o jogo. Tem que fazer a convocação dos atletas que ele vai escolher para integrar esses dois jogos da Data Fifa de junho.

continua após a publicidade

Ancelotti e Jorge Jesus devem estar envolvidos com clubes na convocação da Seleção

Tanto Ancelotti quanto Jesus estão empregados e têm jogos previstos pelo menos até o mês de maio. O italiano balança no Real Madrid, principalmente após os 3 a 0 sofridos para o Arsenal na terça-feira (8).

— Ninguém torce pelo insucesso de ninguém. Tem muita coisa que sai na imprensa, mas não retrata aquilo que a gente está fazendo. A questão do treinador está sendo tratada de uma forma muito criteriosa, estudada, e principalmente pelo Rodrigo Caetano, que é o coordenador-geral executivo de Seleções — disse Ednaldo.

Segundo o presidente da CBF, cabe a Rodrigo Caetano prospectar os melhores nomes para comandar a Seleção. Já se sabe, ao menos, que é alguém que atualmente está empregado.

— Eu tenho acompanhado, e quando ele (Caetano) definir aquilo que seja ideal, que tenha tempo de estar aqui para a convocação da Seleção, de ter disponibilidade… Aí parte para que o presidente possa dialogar com o presidente daquele clube, que o treinador provavelmente esteja empregado, e partir para a contratação. Mas essa parte mais técnica está com o Rodrigo Caetano.