Autora de gol histórico, Amanda Gutierres comemora vitória contra EUA: ‘Sensação única’

Foram necessários apenas dois minutos em campo para que Amanda Gutierres decidisse, nos acréscimos, o amistoso que entrou para a história da Seleção Brasileira feminina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A atacante entrou aos 47 minutos do segundo tempo e marcou o gol da virada que garantiu a vitória inédita por 2 a 1 contra os Estados Unidos em solo norte-americano, no PayPal Park, em San Jose, na Califórnia (EUA).

Com o resultado, o Brasil quebrou um jejum de dez anos sem vencer as norte-americanas. A última vitória havia sido em 2014, quando a Seleção derrotou os EUA por 3 a 2, em Brasília.

continua após a publicidade

- A gente está muito feliz, acho que não só a gente, mas como todo o Brasil. A gente trabalhou muito para buscar essa vitória e conseguimos quebrar o tabu - disse a Amanda Gutierres.

Não é a primeira vez que Amanda Gutierres quebra um tabu com a Amarelinha. Em novembro do ano passado, ela marcou dois dos três gols da vitória do Brasil sobre a Austrália por 3 a 1 na casa das adversárias. Foi o fim de um jejum de oito anos.

continua após a publicidade

- O grupo todo está feliz e o foco é manter com essa energia para todos os jogos e buscar cada vez mais. A gente trabalha muito por esse momento, muito para estar na Seleção e estou muito feliz de poder aproveitar essas oportunidades de quebra de tabu para seleção. Para mim é uma sensação única - comemora.

- Eu acho que a gente começou sufocando elas. A gente começou lá em cima, não deixamos elas respirarem e fizemos o jogo do Brasil. Acho que a gente usou muito a nossa habilidade, o dom que a gente tem e pôde sair com vantagem no jogo - completou.

Brasil saiu vencedor contra os Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Amanda comenta sequência da Seleção

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a França no dia 27 de junho. A partida em Grenoble faz parte da preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a disputa da Copa América, no Equador, de 12 de julho a 2 agosto, e da Copa do Mundo de 2027.

- A gente sabe que a seleção vem sendo muito bem treinada pelo professor (Arthur Elias) e acho que vai dar muito resultado pelos próximos jogos e nas próximas competições. A seleção é vista já com outros olhos e isso é muito importante para as próximas competições - afirma.