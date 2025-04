Ancelotti não é perdoado em derrota do Real Madrid e fãs brincam: ‘Bem-vindo à Seleção’

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti foi um dos apontados como culpado pela derrota por 3 a 0 de sua equipe para o Arsenal, no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Nas redes sociais, torcedores do clube merengue não pouparam críticas ao treinador.

Por outro lado, diversos brasileiros comemoraram a vitória dos Gunners, pois acreditam que Ancelotti possa estar mais perto da saída do Real Madrid. Por conta da temporada ruim, o comandante não tem permanência garantida no clube espanhol para a próxima temporada.

Na Espanha, existe a especulação de que Xabi Alonso, atual técnico do Bayer Leverkusen, possa ser contratado pelo clube da capital espanhola. Na atual temporada, o Real Madrid foi derrotado na Supercopa da Espanha, é vice-líder na La Liga e vive uma situação delicada na Liga dos Campeões.

Ancelotti tem chance de título no Real Madrid

Apesar da temporada abaixo da média, o Real Madrid está na final da Copa do Rei, onde encara o Barcelona, no dia 26 de abril. Essa é a grande oportunidade de Carlo Ancelotti conquistar um título na temporada.

Por outro lado, a Seleção Brasileira está sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior. O nome do italiano é um dos cotados para assumir a equipe pentacampeã do mundo, que ainda não definiu o substituto.