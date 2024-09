João Cruz vira garçom em vitória do Brasil sub-20 sobre o México em amistoso

Brasil venceu o México em amistoso (Foto: Arquivo Pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia João Cruz, do Athletico-PR, foi o grande destaque do Brasil na vitória por 2 a 1 sobre o México, em amistoso preparatório da Seleção sub-20 realizado, nesta quinta-feira (5), em São Januário. O jogador entrou no início do segundo tempo e foi decisivo para a virada brasileira.

João Cruz deu assistência para os dois gols do Brasil: o primeiro em uma cobrança de escanteio que encontrou Arthur Dias na área e o segundo ao servir Rayan, que marcou o gol da vitória. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (08).

O amistoso faz parte da preparação da Seleção sub-20 para a busca por uma vaga no Mundial da categoria, que será disputado no Chile em 2025. Pelo Athletico-PR, João Cruz vem sendo destaque da base, com 21 jogos, 13 gols e duas assistências. Além disso, o meia está integrado ao elenco profissional desde maio deste ano.

No time principal, João Cruz estreou na Copa Sul-Americana e fez seu primeiro jogo como titular em julho, diante do Cuiabá, pelo Brasileirão. No mês de agosto, marcou seu primeiro gol como profissional, no empate em 2 a 2 contra o Internacional.

Nas últimas sete partidas do Athletico-PR, o João Cruz participou de seis, mostrando consistência e evolução com uma média de 52 minutos jogados por partida e duas participações em gols. Com seu desempenho, o meia vai se consolidando como peça importante para o futuro tanto do Furacão, quanto na Seleção sub-20.