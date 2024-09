Brasileiros lotam arredores do Couto Pereira antes do jogo da Seleção Brasileira

Brasileiros fazem longas filas para entrar no Couto Pereira (Foto: Guilherme Moreira)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 19:10 • Curitiba (PR)

Produzido em parceria com Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba

Torcedores de Curitiba e estado do Paraná veem a partida Brasil e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, com saudades e empolgação. A quatro horas da bola rolar, no Couto Pereira, os apaixonados pela Seleção Brasileira ocupam as redondezas e formam filas no estádio.

A equipe amarelinha não joga na capital paranaense desde 2003, no jogo contra o Uruguai, no extinto Pinheirão. No Couto Pereira, a última vez foi diante do Chile, há 23 anos.

O comerciante Claudio Pinheiro, 45 anos, terá a oportunidade de acompanhar a Seleção pela primeira vez e está nas redondezas desde 16h, com o filho, Bernardo, 17 anos.

- Oportunidade única. Os valores pesam no orçamento, mas tive que aproveitar. Não sei quando vão jogar aqui novamente. Espeor que Vini Jr jogue bem para termos um novo melhor do mundo brasileiro - disse.

As camisas de Athletico, Coritiba, Paraná Clube e demais equipes foram proibidas de ser usadas por torcedores pela CBF. Mesmo assim, os cânticos são entoados em rivalidades sadias. É possível ver ambulantes vendendo artigos dos times paranaenses e também de outros, principalmente de SP, RJ e RS.

- É outra vibe. Já fui em jogos da Copa e o clima contagia. Só espero que a CBF volte a colocar o Estado novamente no calendário de jogos depois de hoje - completou o londrinense Carlos Padilha, 33 anos, corretor.

Torcedores lotam os bares ao redor do Estádio Couto Pereira (Foto: Guilherme Moreira)

A Seleção Brasileira está invicta em Curitiba, com sete vitórias e três empates em 10 jogos. Já nas Eliminatórias, o Brasil ocupa a sexta posição, com sete pontos em seis jogos, e vem de três derrotas seguidas.