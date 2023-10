O aproveitamento do capitão do Tetra à frente da Seleção na primeira passagem como técnico, entre 2007 e 2010, também foi melhor do que Diniz no seu início. Ainda que tenha estreado com empate diante da Noruega, ele venceu os cinco jogos seguintes, tendo sido derrotado apenas no seu sétimo jogo comandando a Amarelinha.