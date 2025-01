Humilhado na estreia, Brasil Sub-20 volta a campo pelo Sul-Americano

Depois do fiasco na estreia, quando foi humilhado pela Argentina por 6 a 0, o Brasil Sub-20 volta a campo neste domingo pela segunda rodada do Sul-Americano da categoria. O time do técnico Ramon Menezes encara a Bolívia em Valencia, na Venezuela, a partir das 18h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Bolívia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Sul-Americano sub-20

Há um clima tenso no ar por tudo o que envolve a partida. Além de ser a primeira apresentação da Seleção de base após o massacre de sexta-feira, há uma questão mais urgente: pontuar. Lanterna no Grupo B, o Brasil Sub-20 corre sério risco de ficar fora da próxima fase se não superar os bolivianos.

O regulamento do Sul-Americano prevê que as três melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase. Além da Argentina e da Bolívia, o Grupo B tem o Equador — que venceu os bolivianos na estreia por 2 a 1 —, e a Colômbia, que ainda não jogou no torneio. Vale lembrar que o Sul-Americano é classificatório para a Copa do Mundo da categoria, que será realizado no segundo semestre.

continua após a publicidade

Brasil Sub-20: Ramon Menezes mantém silêncio

A expectativa é de que o técnico Ramon Menezes faça mudanças na equipe em relação ao time que foi goleado na estreia. O treinador não deu nenhuma entrevista após a goleada para os argentinos, mas a apatia do time assustou quase tanto quanto o placar.

Nesse sábado, parte do grupo do Brasil Sub-20 treinou na cidade de Puerto Cabello, a 55km de Valencia. Devido ao intervalo curto entre as partidas, apenas os jogadores que não atuaram diante da Argentina foram a campo. Os demais ficaram descansando no hotel.

continua após a publicidade

Outros jogos do Sul-Americano

Nesse sábado (25) aconteceu a segunda rodada do Grupo A do Sul-Americano Sub-20. O Uruguai fez a primeira partida e bateu o Chile por 2 a 1. A Venezuela, por sua vez, goleou o Peru por 4 a 0. Com os resultados, Argentina, Venezuela, Chile e Paraguai estão empatados com 3 pontos. O Peru ainda não pontuou.