Endrick, aos 18 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira, substituindo Neymar devido a uma lesão. Inicialmente, o jovem atacante não estaria com o grupo para essa Data Fifa por ficar fora das últimas duas listas do técnico Dorival Júnior e, com isso, o jogador do Real Madrid admitiu que esperava ter sido chamado antes mesmo das mudanças e que tem "medo de não estar na Copa do Mundo" de 2026.

- Para falar a verdade, o que passa muito (na cabeça) é que tenho medo de não estar na Copa. Você passou isso também, meu pai até me contou que você esperava e não foi (convocado). Então eu tenho esse medo. Porque é um sonho meu. É até difícil falar porque eu quero estar na Copa e ajudar o Brasil a conquistar o sexto título - disse Endrick, em entrevista à "Romário TV".

- Claro que é difícil, estar no maior clube do mundo, com os maiores jogadores e não pode ter a oportunidade de estar sempre jogando. Mas sempre que jogar, poder mostrar um pouco de jogo para estar na seleção. Espero que ano que vem eu possa estar na seleção e se Deus quiser vamos conquistar a Copa - seguiu.

Endrick disse que havia criado a expectativa de ser convocado após figurar na pré-lista e, também, por ter se destacado na Copa do Rei com a camisa merengue. Pelo Real Madrid, apesar de ter pouco minutos, Endrick conseguiu conquistar bons números mesmo com oportunidades pontuais.

Pelos merengues, são 6 gols em 28 jogos. Olhando a minutagem, porém, a estatística mostra um gol a cada 82 para o atacante, o que significa que ele precisa de menos de uma partida inteira para balançar a rede.

- Passou isso duas vezes, na última e na penúltima. Na penúltima eu realmente não esperava porque eu não joguei mesmo nenhuma partida. Mas nessa última convocação eu pude mostrar na Copa do Rei, fazer gols. Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente... O que eu poderia ter feito mais para ser chamado? Claro que todos que estão aqui mereceram ser chamados. Mas quem está na pré-lista espera ser chamado, não é só comigo - declarou.

Endrick em treinamento pela Seleção Brasileira (Foto: Evaristo Sá / AFP)

Endrick com a Seleção Brasileira

Endrick já deixou sua marca em partidas internacionais, marcando contra equipes como Inglaterra e Espanha. Ele vê a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, como um objetivo primordial. Sua trajetória, incluindo uma participação na Copa América, destaca seu potencial como figura central no futebol mundial nos próximos anos.

A participação de Endrick na Seleção não se limita ao aspecto esportivo. Ela também se alinha com estratégias comerciais, visando fortalecer sua marca pessoal e expandir patrocínios. O atacante é um dos principais nomes da New Balance, marca que busca fortalecer presença no Brasil. Com isso, por estar longe do país, jogando na La Liga, a presença constante do jogador na Amerelinha é um desejo da marca.

A New Balance ofereceu-lhe um contrato comparável ao de grandes nomes do esporte, incluindo uma linha de produtos com seu nome até 2028. Este acordo inclui cláusulas de royalties, baseadas no desempenho e popularidade do jogador.