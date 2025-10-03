menu hamburguer
Arne Slot fala sobre lesão de Alisson: ‘Difícil dizer’

Goleiro da Seleção sofreu lesão em jogo da Champions

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/10/2025
11:19
No segundo tempo, Alisson deixa jogo do Liverpool lesionado.
imagem cameraNo segundo tempo da partida contra o Galatasaray, Alisson deixou jogo do Liverpool lesionado. (Foto: Ozan Kose/AFP)
O técnico do Liverpool, Arne Slot, afirmou que ainda é “difícil” prever quando Alisson retornará aos gramados. O goleiro da Seleção Brasileira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray, pela Champions League, na última terça-feira (16).

De acordo com o "The Athletic", o brasileiro de 33 anos poderia ficar afastado por cerca de seis semanas, o que o colocaria de volta somente após a Data Fifa de novembro. Slot, porém, evitou confirmar o prazo.

— Depende de como será sua recuperação. É certo que não jogará no sábado contra o Chelsea, nem pela Seleção. Ficaria surpreso se estivesse disponível já na primeira partida após a pausa internacional — disse o treinador.

— Às vezes, a recuperação pode ser mais rápida ou mais lenta, mas, para os próximos jogos, não estará conosco nem com o Brasil — completou.

Com a ausência de Alisson, o georgiano Giorgi Mamardashvili deve assumir a posição no confronto em Stamford Bridge.

Com lesão na posterior da coxa, Alisson deixou o campo na partida entre Liverpool e Galatasaray (Foto: Ozan Kose/AFP)
Liverpool volta a campo pela Premier League após derrota

Apesar da derrota no último fim de semana para o Crystal Palace, o Liverpool segue na liderança da Premier League. O clube também espera contar com o atacante Hugo Ekitike e o ponta Federico Chiesa, que retornaram aos treinos nesta sexta-feira.

