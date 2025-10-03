Arne Slot fala sobre lesão de Alisson: ‘Difícil dizer’
Goleiro da Seleção sofreu lesão em jogo da Champions
O técnico do Liverpool, Arne Slot, afirmou que ainda é “difícil” prever quando Alisson retornará aos gramados. O goleiro da Seleção Brasileira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray, pela Champions League, na última terça-feira (16).
De acordo com o "The Athletic", o brasileiro de 33 anos poderia ficar afastado por cerca de seis semanas, o que o colocaria de volta somente após a Data Fifa de novembro. Slot, porém, evitou confirmar o prazo.
— Depende de como será sua recuperação. É certo que não jogará no sábado contra o Chelsea, nem pela Seleção. Ficaria surpreso se estivesse disponível já na primeira partida após a pausa internacional — disse o treinador.
— Às vezes, a recuperação pode ser mais rápida ou mais lenta, mas, para os próximos jogos, não estará conosco nem com o Brasil — completou.
Com a ausência de Alisson, o georgiano Giorgi Mamardashvili deve assumir a posição no confronto em Stamford Bridge.
Liverpool volta a campo pela Premier League após derrota
Apesar da derrota no último fim de semana para o Crystal Palace, o Liverpool segue na liderança da Premier League. O clube também espera contar com o atacante Hugo Ekitike e o ponta Federico Chiesa, que retornaram aos treinos nesta sexta-feira.
