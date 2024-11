Escalação da Seleção está confirmada com a volta de Vini Jr. ao ataque

Escalação da Seleção está confirmada para o jogo com a Venezuela. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 16:46 • Maturín (VEN)

O Brasil está pronto e escalado para o penúltimo jogo da temporada. O técnico Dorival Júnior confirmou a escalação da Seleção Brasileira para encarar a Venezuela nesta quinta-feira, a partir das 18h (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com a volta de Vinicius Jr. no ataque. Ele entra na vaga de Rodrygo, que foi cortado por lesão.

A mudança é a única alteração em relação ao time que goleou o Peru, no mês passado. Na ocasião, Vini Jr. não esteve com o grupo devido a uma lesão na cervical. Será a primeira vez também que Lucas Paquetá iniciará no banco — diante do Peru, ele estava suspenso.

Assim, a escalação da Seleção Brasileira para o jogo em Maturín terá Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.

A Venezuela, por sua vez, está escalada pelo auxiliar técnico Leandro Cuffré — o técnico Fernando Batista está suspenso — com Romo; Aramburu, Rubén Ramirez, W. Ángel e Miguel Navarro; José Martinez, Herrera, Bello e Savarino; Murillo e Rondón.

Dorival manteve escalação da Seleção que anunciou na quarta

Na quarta-feira, logo após o último treino antes da partida, Dorival Júnior já havia confirmado a escalação da Seleção Brasileira com mesmo time que goleara o Peru, mudando apenas Rodrygo por Vini Jr.

— Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades — disse Dorival, ainda em Belém. Além do bom desempenho no mês passado, a manutenção do time tem a ver com o pouco tempo de treinamento. Dorival só conseguiu comandar duas atividades no Pará.

Com 16 pontos em dez jogos, o Brasil inicia a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo na quarta colocação, atrás de Argentina (22), Colômbia (19) e Uruguai (que tem os mesmos 16, mas com um gol a mais de saldo). Uruguai e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira, no Centenário, em Montevidéu.