Escalação: Brasil encara Coreia do Sul com quatro atacantes; confira

Com o retorno de Rodrygo, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o jogo com a Coreia do Sul, a partir das 8h (de Brasília), desta sexta-feira (10), em Seul. Este será o primeiro de seis amistosos que a Seleção Brasileira fará antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️Por que Ancelotti escolheu Casemiro como capitão do Brasil nesta Data Fifa

Na véspera do jogo, Ancelotti declarou que a escalação do Brasil teria como base a equipe que venceu o Chile por 3 a 0 no mês passado, no Maracanã, no penúltimo jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. As mudanças de alguns dos nomes que alinham diante da Coreia foram por necessidade, já que titulares como Alisson, Marquinhos e Raphinha nem sequer foram convocados por causa de lesões.

Assim, o Brasil vai a campo com Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr.

continua após a publicidade

A última vez que o Brasil enfrentara a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na ocasião, a Seleção então comandada por Tite fez sua melhor partida no Mundial e goleou por 4 a 1.

➡️ Clique aqui para assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo.

Coreia do Sul também confirma escalação para enfrentar o Brasil.

Outra equipe já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Coreia encerrou as Eliminatórias Asiáticas sem perder um único jogo. A campanha foi de seis vitórias e quatro empates.

continua após a publicidade

O técnico Hong Myung-bo confirmou a escalação da Coreia do Sul diante do Brasil com Jo Hyeohwoo; Kim Jusung, Hwang Inbeon e Kim Minjae; Paik Seungho, Lee Jaesung, Lee Taeseok, Cho Yumin, Lee Kangin e Son; Seol Youngwoo . O destaque do time é o capitão Son, ex-Tottenham, que se transferiu recentemente para o Los Angeles FC.

A arbitragem da partida será do Catar: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim, auxiliado por Taleb Salem Al-Marri (CAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh.