Escalação: Ancelotti muda Seleção para encarar a Croácia; veja o time
Brasil faz último amistoso antes da convocação para a Copa a partir das 21h (de Brasília)
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O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o último amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. E o Brasil irá encarar a Croácia a partir das 21h (de Brasília) com uma série de mudanças em relação ao time que perdeu para a França na semana passada.
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Entre as novidades estão Bento no gol, Ibañez na lateral direita, Danilo Santos no meio campo e Luiz Henrique no ataque, além de João Pedro. Recuperado de lesão, Marquinhos também volta.
Com os cortes de Wesley e Raphinha, as mudanças no time já eram esperadas, mas havia incerteza sobre as escolhas de Ancelotti para definir a escalação da Seleção para o jogo desta terça-feira.
Assim, o Brasil vai a campo diante da Croácia com Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.
A partida é a última antes do anúncio dos convocados para a Copa do Mundo, marcado para 18 de maio. Por isso, ela é a chance derradeira para quem ainda não tem vaga no Mundial tentar um lugar na competição.
Além das novidades na escalação, Ancelotti deverá promover uma série de mudanças na Seleção ao longo do jogo. Isso porque a Fifa autorizou que até oito mudanças aconteçam no decorrer do jogo desta noite.
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X CROÁCIA
AMISTOSO INTERNACIONAL
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV
🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).
🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).
🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).
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