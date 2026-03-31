Escalação: Ancelotti muda Seleção para encarar a Croácia; veja o time

O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o último amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. E o Brasil irá encarar a Croácia a partir das 21h (de Brasília) com uma série de mudanças em relação ao time que perdeu para a França na semana passada.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir Brasil x Croácia no SporTV

Entre as novidades estão Bento no gol, Ibañez na lateral direita, Danilo Santos no meio campo e Luiz Henrique no ataque, além de João Pedro. Recuperado de lesão, Marquinhos também volta.

Com os cortes de Wesley e Raphinha, as mudanças no time já eram esperadas, mas havia incerteza sobre as escolhas de Ancelotti para definir a escalação da Seleção para o jogo desta terça-feira.

continua após a publicidade

Assim, o Brasil vai a campo diante da Croácia com Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.

A partida é a última antes do anúncio dos convocados para a Copa do Mundo, marcado para 18 de maio. Por isso, ela é a chance derradeira para quem ainda não tem vaga no Mundial tentar um lugar na competição.

continua após a publicidade

Além das novidades na escalação, Ancelotti deverá promover uma série de mudanças na Seleção ao longo do jogo. Isso porque a Fifa autorizou que até oito mudanças aconteçam no decorrer do jogo desta noite.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CROÁCIA

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).

🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).

🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).