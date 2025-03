O duelo desta quinta-feira (20) entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, marca o reencontro de Endrick com suas raízes. O jovem craque do Real Madrid foi convocado por Dorival Júnior e estará à disposição para o duelo na Arena BRB Mané Garrincha, com boas chances de iniciar o duelo no banco de reservas.

Endrick nasceu na região de Taguatinga, no Distrito Federal, palco do embate desta noite. O jovem, porém, se mudou cedo com sua família para Valparaíso de Goiás, e deixou o estado administrativo. Quando criança, teve vídeos jogando futebol publicados nas redes sociais por sua família, e finalizou a mudança para São Paulo quando integrou o sub-11 do Palmeiras, depois de recusa do São Paulo em relação a uma moradia para a família no Sudeste.

Depois, as coisas foram completamente diferentes para o jovem craque. Ainda aos 15 anos, o atacante foi decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022: na competição, fez cinco gols, se tornou o atleta mais jovem do Verdão a balançar as redes, contribuiu com um tento na final para o título e ganhou o prêmio de melhor jogador da competição.

Aos poucos, Endrick foi integrado ao time profissional, e fez sua estreia aos 16 anos, dois meses e quinze dias, no triunfo por 4 a 0 sobre o Coritiba. Dois meses depois, sua venda foi acertada junto ao Real Madrid, e hoje, o craque é parte do elenco de Carlo Ancelotti na Espanha.

🔰 Endrick volta ao Brasil em jogo crucial

Nesta noite, porém, o camisa 16 merengue se reencontrará com seu local de nascimento. O Brasil enfrenta a Colômbia às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira (20), e precisa vencer para não se complicar na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, já que ocupa a quinta colocação da tabela, com 18 pontos em 12 partidas.