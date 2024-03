Dorival Junior cogita medida drástica por tratamento com Vini Jr na Espanha: ‘Passou da linha’

Dorival Junior pediu atenção das autoridades com casos de racismo contra Vini Jr (Foto : Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 14:37 • Londres (ING)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior comentou sobre os casos de racismo envolvendo Vini Jr na Espanha. Em entrevista ao "The Guardian", o comandante comparou a impunidade do Brasil com o país da Península Ibérica e pediu mais atenção das autoridades.

- A ignorância ainda persiste. As autoridades devem tomar medidas mais severas. Esta situação com Vinicius já passou da linha. O povo espanhol, em geral, é muito amável, respeitoso e sobretudo pacífico e não deveria ver sua imagem manchada por um punhado de gente mal-intencionada. Deveria ser possível localizar as pessoas se a polícia se propusesse. É como no nosso país, onde muitas pessoas sofrem todos os dias, mas são silenciadas pela ineficiência das autoridades.

Às vésperas de dois amistosos na Europa (um na Inglaterra e um na Espanha), o comandante não descarta tomar medidas drásticas se novos casos ocorrerem nos compromissos da Seleção Brasileira. E pediu por mais compreensão dos torcedores com o atleta do Real Madrid.

- Precisamos analisar e equilibrar todas as informações nesse momento, mas devemos estar preparados para tomar medidas drásticas se voltar a acontecer. Vinicius é um menino. Está finalizando sua educação e essa minoria não pode tratá-lo assim.

Recentemente, Vini Jr foi vítima de um caso de racismo por parte dos torcedores do Atlético de Madrid em uma partida que nem envolvia o Real Madrid. O atleta também foi xingado quando retornou ao Mestalla em duelo contra o Valencia, pela La Liga.