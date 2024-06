Dorival Jr confirma dois titulares na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 21:21 • Texas (EUA)

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, confirmou apenas dois titulares que vão enfrentar o México: Alisson e Martinelli. Sobre o restante da escalação, o treinador mantém o mistério.

Alisson e Martinelli iniciam a partida. Os demais saberão a respeito… porém, acho que vamos até segurar um pouco mais, para que possamos definir nossa escalação — disse Dorival Jr. E emendou revelando que vai usar dois times diferentes contra México e Estados Unidos:

- A intenção é que possamos aproveitar o máximo possível de jogadores nessas duas partidas principalmente, até para ter uma avaliação mais clara do que teremos ao longo da competição - completou.

- Depois da partida vamos fazer uma avaliação daquilo que se passou, até porque a grande maioria desses jogadores está em final de temporada em seus clubes, vindo numa competição importante, com sequência de jogos, a cada três dias estaremos em campo, temos que ter cuidados para não ultrapassar limites, porque todos serão importantes na competição.

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE DORIVAL JR:

LUCAS PAQUETÁ

- Eu tive conversas com o Paquetá a todo momento, não só agora. É natural que me interesse pela história de cada um, todos os problemas, tentando ajudá-lo de todas as formas, não só com ele, com todo atleta que venha a ter qualquer tipo de situação. Foi decisão de todos nós. Presidente comanda uma entidade, fez todas as consultas possíveis e imagináveis. Não teve nenhum sinal negativo em relação ao aproveitamento dele como atleta, mesmo se os seus campeonatos estivessem em andamento. Assim foi feito. Paquetá está aqui, está trabalhando como os demais, e dentro do merecimento, vai continuar tendo oportunidades pela capacidade que possui ou não.

PREPARAÇÃO

- Acho que o principal é encontramos justamente isso que falei. equilíbrio e um padrão que possa nos balizar daqui pra frente. Esse período vai mostrar muito de tudo isso. São etapas importantes para consolidação de uma equipe que foi montada há pouco tempo, mas que apresenta processo de evolução interessante. Eu acredito no trabalho que está sendo desenvolvido, e tudo aquilo que está sendo feito dentro das partidas, mas muito mais nesse processo entre uma convocação e outra, tem sido trabalho marcante para todos nós. Muito importante para que nas tomadas de decisões estejamos próximos e assertivos nos momentos de convocações e montagem da equipe.

- Estamos em um desafio de fazer com que todos esses jogadores sejam responsáveis pelo momento que estejamos vivendo, participando de todo esse processo e contribuindo, cada um, com sua vivência e experiência. Por isso que disso que cada jogador tem papel muito importante. Desde que assumam um pouco mais, dentro de campo, as responsabilidades sejam divididas e cada um absorva isso e carregue para campo tentando deixar o seu melhor nos momentos que tenham oportunidade.

CAPITÃES

- A função de um capitão às vezes é muito mais decisiva no dia a dia, e de repente o atleta não tem que ter braçadeira para que se posicione como capitão da equipe. Às vezes tem capitães que não se desenvolvem e executam funções que são muito importantes, e tem outros atletas que não tem essa braçadeira e que de repente o façam de maneira brilhante. Espero que não tenhamos apenas um atleta com esse perfil, mas que outros mais que possam fazer parte de um contexto. Aquele que for a campo, designa-se assim como um atleta especial. Mas não é assim que encaramos. Dentro do grupo, eles próprio sabem quem são os líderes. O tipo de liderança que cada um apresenta, pela postura, dedicação, pela dinâmica, outros pela execução. Importante é que tenhamos vários jogadores que possam representar essa função e que não precisariam ou não precisam estar necessariamente com uma braçadeira.

VINI JR E RODRYGO

- É natural, após a partida (final da Liga dos Campeões), foram vários dias de comemorações, essas coisas que vocês sabem, que fogem ao contexto. Mas eles estão sendo muito bem monitorados, observados e preparados para que façamos uma grande competição.

KYLE STADIUM

- Estádio maravilhoso, com certeza estará tomado pela torcida mexicana, até pela proximidade dos países. Faremos de tudo para ter um grande espetáculo, digno daqueles que aqui venham. Satisfação poder estar atuando aqui e faremos de tudo para fazer a melhor partida possível.