Brasil x México: como é o histórico de confrontos entre as equipes?

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 07/06/2024 - 16:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Brasil e México se enfrentam, na noite deste sábado (8), às 22h, no Kyle Field, no Texas. Ao longo da história, as seleções já se enfrentaram em 41 oportunidades, contando jogos amistosos, Copa América e até mesmo Copa do Mundo. Confira!

Estatísticas de Brasil x México

São 41 confrontos na história do futebol. Nestes, o Brasil venceu 24, o México venceu 10 e outros sete terminaram empatados. No último encontro, na Copa de 2018, vitória brasileira por 2 a 0, com grande atuação de Neymar e Roberto Firmino, autores dos gols. A última vitória mexicana aconteceu em um amistoso disputado em 2012.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Brasil com o México (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x México - Amistoso

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 22h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Kyle Field, no Texas (Estados Unidos)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🟨 Árbitro e assistentes: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Jr.)

Bento (Alisson); Yan Couto, Bremer, Beraldo e Guilherme Arana; João Gomes, Douglas Luiz (Bruno Guimarães) e Andreas Pereira; Pepê, Endrick e Gabriel Martinelli.

MÉXICO (Técnico: Jaime Lozano)

José Rangel; Brian García, Victor Guzmán, Jesús Orozco e Gerardo Arteaga; Edson Álvarez e Carlos Rodríguez (Fernando Beltran); Alexis Vega (Roberto Alvarado), Santiago Giménez (Orbelín Pineda) e Uriel Antuna (Cesar Huerta); Guillermo Martínez.

Astros da Seleção Brasileira podem ser preservados; saiba onde assistir a Brasil x México (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)