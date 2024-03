(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 16:05 • São Paulo (SP)

Preparado para o seu primeiro desafio como treinador da Seleção Brasileira, Dorival Jr confirmou a equipe titular do Brasil para o amistoso deste sábado (23), contra a Inglaterra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil vai entrar em campo no Wembley com o time ensaiado nos últimos treinos: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Com três estreantes no time titular e uma equipe jovem, Dorival acredita na capacidade da Seleção Brasileira em competir com a Inglaterra.

➡️ Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

- Logicamente, uma equipe jovem, montada praticamente nos últimos dez dias, e que naturalmente tivemos apenas três momentos para estarmos juntos. Porém, tentamos acelerar o máximo possível esse processo. Espero que encontremos uma ótima resposta. Temos uma equipe que, com o tempo, será confiável. Não tenho dúvidas disso - afirmou Dorival durante entrevista coletiva.

O treinador reconheceu os estágios e momentos distintos entre Brasil e Inglaterra, mas entende que o elenco é qualificado para resgatar o futebol ofensivo e voltar a ser protagonista no cenário mundial.

➡️ Veja tabela com datas e horários da Sul-Americana

- Hoje a Inglaterra ocupa espaço de destaque com um trabalho consolidado, que vem encontrando alternativas. O Brasil precisa encontrar primeiro a confiança e também o equilíbrio, isso não acontece do dia para a noite. Também temos capacidade para entender aquilo que o jogo nos peça. Temos que trabalhar para que encontremos o mais rápido possível esse equilíbrio sem que percamos a agressividade da equipe, justamente por termos isso na essência de cada um que ali está. Temos jogadores altamente ofensivos, que são jogadores de altíssimo nível em equipes do futebol mundial. Não podemos perder isso. A essência do futebol brasileiro sempre foi se organizar para atacar com segurança - declarou Dorival.

VEJA OUTRAS RESPOSTAS DE DORIVAL NA COLETIVA

RODRYGO E VINI JR

São jogadores com uma vivência muito boa, o Rodrygo já está partindo para o sétimo ano de Real. Conhecendo um grande clube como o Real e o nível de exigência dali, eles já estão muito bem preparados para isso, já possuem uma Copa (no currículo), jogam torneios contra grandes adversários. Eu não vejo problemas em que eles assumam protagonismo maior, o que eu quero é uma divisão em tudo isso. Não quero que se concentre em dois ou três nomes o protagonismo ou as obrigações de uma equipe. Eu preciso que essa equipe chame, num todo, a responsabilidade a cada um de nós. Essas responsabilidades distribuídas facilitarão a vida de todo mundo.

PREPARAÇÃO PARA ENFRENTAR A INGLATERRA

O trabalho de preparação vai até esse momento, depois passa a depender da ação e reação dos seus comandados. Nosso trabalho de preparação foi finalizado agora, há dez, 15 minutos. A partir desse momento, começamos a pensar no que pode acontecer, estaremos enfrentando uma grande equipe do futebol mundial, que vem mantendo regularidade interessante, encontrando caminho e se tornando equipe competitiva, com jogadores de altíssimo nível, um treinador que os conhece há muito tempo, um ótimo profissional, que tem feito um trabalho brilhante, exemplar à frente de uma seleção que consegue reunir nesse momento jogadores de excelente nível e muito capacitados. Óbvio que você prepara, cria uma expectativa, porém, só teremos uma resposta a partir de amanhã. Nesse intervalo você tem que vivenciar todas as possíveis emoções, mas com tranquilidade e equilíbrio, até porque nesse curto espaço nós tentamos fazer nosso melhor. Isso é um ponto importantíssimo.

POSTURA TÁTICA

Nós tivemos algumas alterações ao longo de todo esse processo, perdemos alguns jogadores, porém, estou muito satisfeito com o que estou vendo aqui, o interesse de cada um, as qualidades apresentadas. É natural que o futebol seja um conjunto e, nesse sentido, teremos muitos jogadores que estarão vestindo a camisa da seleção pela primeira vez. Como comandante, tenho que entender que, mesmo percebendo qualidades em todo o processo, você tem que conviver com o lado que em 90 minutos possamos ter momentos importantes e de equilíbrio, em outros podemos ter dificuldades, por esse quesito (inexperiência) e também pela qualidade da equipe adversária. Você tenta acelerar o processo.