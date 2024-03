Em coletiva da Seleção, Danilo se posiciona sobre Robinho e Daniel Alves

Danilo se posicionou sobre o caso envolvendo Robinho e Daniel Alves (Foto: Reprodução/CBFTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 13:38 • São Paulo (SP)

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), Danilo se posicionou sobre os casos envolvendo Daniel Alves e Robinho - relacionados a acusações de agressão sexual.

O lateral-direito ressaltou que, como um dos nomes mais antigos da Seleção, era importante se posicionar sobre o caso e trouxe uma forte reflexão sobre a violência contra a mulher e a importância de abordar temas delicados como este.

- Acho interessante a forma como você colocou a pergunta, porque é uma forma convidativa de abordar o tema. Existem julgamentos de todas as partes e é muito complicado falar sobre isso, mas, na minha posição de jogador há mais tempo na seleção brasileira, e exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale - disse.

Para ele, atletas de alto nível precisam compreender a importância destes posicionamentos e de se desassociar da imagem de jogador. Na sua fala, ainda destacou que as mulheres ainda vivem muitos receios que não são comuns para os homens.

- Eu procuro muitas vezes me desassociar da figura de jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador é parte da minha vida, mas tenho outra parcela de vida que também é importante. E, dentro dessa parcela, cabe aprendizado e crescimento pessoal, é isso que eu busco - destacou.

- Temos que entender que temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres passam por provações e pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos. Pensar com que roupa vão sair ou não, por julgamento dos outros, ou por supostamente abrir um precedente para qualquer coisa. Eu, conversando com uma pessoa outra dia, ela me disse que, se tem um caminhão parado numa calçada, ela não passa atrás do caminhão porque fica com receio de alguém lhe fazer mal. Nós, enquanto homens, não temos esse tipo de medo ou receio - completou.

Por fim, encerrou dizendo que estas são conversas que são necessárias de serem tidas com pessoas mais jovens, justamente pela importância dos temas.

- Então, é importante iniciar essa conscientização e ter essa conversa com a juventude, de forma que se forme um pensamento mais genuíno e reflexivo, se colocando no lugar das mulheres de forma mais empática. E que as mulheres possam ter mais liberdade para ocupar os lugares que merecem ocupar - finalizou.

Quanto a Daniel Alves, sua liberação provisória foi aceita mediante ao pagamento de fiança. Robinho, por sua vez, foi julgado a nove anos em regime fechado e cumprirá pena no Brasil.