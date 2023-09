Após o treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (6), Casemiro concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Mangueirão, em Belém (PA). E como era de se esperar, o assunto principal da conversa com os jornalistas foi Fernando Diniz, que é a novidade nessa Data Fifa. Pelo que o capitão do Brasil falou, o grupo tem curtido demais o treinador e o considera como aquele que estará na Copa do Mundo, por isso nem pensar em falar de Ancelotti.